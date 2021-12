Chłopiec pomógł poszkodowanym w wypadku w Knurowie. Strażacy chcą przyznać 11-latkowi odznakę Iuvenis Forti

11-latek udzielił pierwszej pomocy

W poniedziałek 20 grudnia o godz. 11:41 do stanowiska kierowania PSP w Gliwicach wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w Knurowie przy ul. Szpitalnej. Przed przybyciem służb ratowniczych na miejscu był 11-letni Filip, który jako pierwszy udzielił pierwszej pomocy. Pomimo młodego wieku chłopiec wykazał się umiejętnością podejmowania szybkich i przemyślanych decyzji, podbiegł do osób przebywających na pobliskim parkingu i poprosił o apteczkę pierwszej pomocy.

Kiedy ją otrzymał ruszył na pomoc jednemu z poszkodowanych pasażerów, tamując krwotok z nosa i udzielając mu wsparcia psychologicznego do czasu przyjazdu służb ratowniczych. Należy zaznaczyć, że Filip jest czynnym członkiem knurowskiej drużyny harcerskiej gdzie m. in. szkolony jest z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Do szpitala przetransportowano w sumie 3 osoby poszkodowane, które uczestniczyły w wypadku.