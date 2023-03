Czy będą planowane wyłączenia prądu w Knurowie (25.03)?

Planowane wyłączenia prądu w Knurowie

Knurów: Astrów Od 1 do 55

Od 2 do 50, Krucza, Przemysłowa, Dworcowa Od 68 do 110

Od 39 do 69

, Gierałtowice: Księdza Roboty Od 145 do 169

Od 164 do 190.

30.03 od godz. 8:00 do 16:00