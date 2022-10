Gdzie zjeść w Knurowie? Sushi, pierogi czy frytki? Które miejsca polecacie?

Wybierając restaurację, najczęściej porównujemy opinie znajomych. To świetny sposób, aby wybrać idealne miejsce, gdzie można zjeść w Knurowie. Wcześniej jednak warto wiedzieć wśród czego można wybierać. Gromadzimy w jednym miejscu firmy z branży gastronomicznej, które są w okolicy. Jeżeli znasz inną, której brakuje, powiedz właścicielowi, że musi to szybko nadrobić.

Jakie miejsca z dobrym jedzeniem w Knurowie znajdziesz poniżej? M.in.:

Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia.

Marilyn Monroe