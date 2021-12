Grudzień 2021 w Knurowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

UWAGA! Główny Inspektorat Sanitarny OSTRZEGA! Popularne sklepy, jak np. Lidl, Biedronka czy Auchan, wycofują całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Poznaj LISTĘ

Oto stawki styczniowych emerytur 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

HISTORIA. W Spodku 11 listopada odbyła się 21. już edycja imprezy MAYDAY. A czy pamiętacie, jak wyglądały początki tej imprezy? Jaka obowiązywała moda? Nie uwierzycie, jak wiele się zmieniło w ciągu tych lat. Zapraszamy Was na... podróż do przeszłości. Może na zdjęciach znajdziecie siebie albo znajomych?

Waloryzacja emerytur wchodzi w życie zawsze z pierwszym dniem marca każdego roku. To wówczas emeryci otrzymują wyższe świadczenie. Według zapowiedzi rządzących, waloryzacja emerytur w przyszłym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów.

ZAKUPY. Black Friday 2021 dopiero 26 listopada, a w sklepie internetowym Decathlon już teraz można "ustrzelić" interesujące rzeczy w promocji... sięgających nawet do 86 procent! Na koniec letniego sezonu sportowego, sieć sprzedaje wybrane swoje produkty w znacznie niższych cenach. O ponad 50 procent przeceniono blisko 200 produktów! Na wyprzedaży pojawiły się również rzeczy związane ze sportami zimowymi - często są to końcówki serii. Sprawdź w galerii 50 wybranych produktów, których cena jest niższa o 50 - 86 procent!

NIERUCHOMOŚCI. Śląskie - czy tu da się kupić tani dom? Mając do dyspozycji maksymalnie 100 - 120 tys. zł ma się w czym wybierać! Najtańsze nieruchomości można mieć już za 110 tys. zł! W większości przypadków bez remontów się nie obędzie, ale nawet za takie pieniądze da się znaleźć domy nadające się od razu do zamieszkania. Nie brak nieruchomości z dużym potencjałem adaptacyjnym. Zobacz 10 najtańszych domów do kupienia w woj. śląskim!

ŚLĄSKIE - nowe zdjęcia w Google Street View. Już wkrótce aktualizacja! Od maja do października 2021, samochody Google odwiedzały m.in. Bielsko-Białą, Bytom, Chorzów, Częstochowę, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Rudę Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Tak więc szykuje się kolejna już aktualizacja zdjęć naszego miasta. Po kilku miesiącach przetwarzania fotografii, nowe zdjęcia w Street View, zastąpią stare. Kogo w woj. śląskim przyłapały te samochody?

W czwartek 4 listopada, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 515 nowych przypadkach zakażenia w Polsce - to wzrost do dnia poprzedniego o 49 procent, a zarazem największa liczna nowych przypadków od 17 kwietnia 2021 roku. Zmarło aż 250 osób - to rekord IV fali pandemii! Dla woj. śląskiego dane są jeszcze bardziej niepokojące! Ubiegłej doby, nowych zakażeń było aż 1241 - to wzrost do dnia poprzedniego o 122 procent!