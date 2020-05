Na knurowskim skwerze stanęła rzeźba św. Barbary

W Knurowie stanęła figura św. Barbary - patronki miasta

Knurowski skwer, który znajduje się w pobliżu budynku dyrekcji KWK Knurów-Szczygłowice, Kościóła Rzymskokatolickiego pw. św. św. Cyryla i Metodego, Szpitala Miejskiego oraz Urzędu Miasta zaczyna nabierać rumieńców. W sobotę 9 maja stanęła tam ponad pięciotonowa figura św. Barbary.

Do ustawienia rzeźby patronki miasta wraz z elementami kół wykorzystano ciężki sprzęt, przez co ruch na ulicy Kopalnianej musiał zostać wstrzymany na czas trwania przymocowywania figury do cokołu. Zobaczcie jak wyglądało ustawienie rzeźby św. Barbary w naszej galerii zdjęć poniżej.