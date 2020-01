Pogoda dla Knurowa na jutro. Sprawdź aktualną prognozę pogody na wtorek, 14.01

Prognoza na jutro dla Knurowa. Według meteorologów, jutro (we wtorek, 14.01) w Knurowie możemy spodziewać się maksymalnej temperatury w słońcu rzędu 4°C. Jednocześnie towarzyszyć nam będzie wiatr, osiągający w porywach do 27 km/h. Sprawdź, jakie jeszcze warunki meteorologiczne czekają nas jutro według prognozy pogody na we wtorek, 14.01 dla Knurowa.

Pogoda na jutro (wtorek, 14.01) dla Knurowa Prognozowana na jutro temperatura to 4°C w najcieplejszym momencie dnia. Jutro w nocy możemy spodziewać sie temperatur rzędu 0°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się jutro opady , wynosi 10 %. Na wtorek synoptycy nie przewidują opadów. Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na wtorek, 14.01, jutro w Knurowie może wiać z prędkością 27 km/h.W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić -6°C. Kierunek wiatru będzie południowy. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda w Knurowie we wtorek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na jutro dla Knurowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 14.01.2020: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 27 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

