Pogoda w Knurowie jutro. Jaka będzie pogoda w niedzielę, 06.09 w Knurowie?

Pogoda na jutro (niedziela, 06.09) dla Knurowa

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 19°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 12°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 50 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0.9 mm deszczu.