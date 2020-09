Prasówka Knurów 1.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Knurowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.09.2020, w Knurowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA]”?

Prasówka Knurów 1.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Przegląd sierpnia 2020 w Knurowie, najważniejsze wydarzenia miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Knurowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te psy nie linieją! Masz alergię albo nie lubisz sprzątać? Te rasy psów są stworzone dla ciebie. Psy z włosami są idealne dla alergików"?

📢 Ekspert: Szkoły nie są gotowe na przyjęcie uczniów w nowych realiach. Nie ma systemu wsparcia oświaty w dobie pandemii Szkoły będą musiały najpierw przetrwać pierwsze tygodnie tego trudnego roku szkolnego - mówi Marcin Samsel, ekspert zarządzania kryzysowego, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. 📢 Jak zatrzymać burzę cytokin w ciężkim COVID-19? Jest lek, który zahamuje śmiertelny stan zapalny, gdy nie działają już inne środki Przyczyną ciężkich powikłań COVID-19 nie są same szkody wyrządzone w organizmie przez koronawirusa. Stan pacjentów gwałtownie pogarsza się w sytuacji, gdy stan zapalny w ustroju wymyka się spod kontroli i rozszerza na kolejne układy. To tzw. burza cytokin, gdy nie działa większość terapii stosowanych na wcześniejszych etapach choroby. Do tej pory lekarze nie wiedzieli, jak ją zatrzymać. Na szczęście istnieje stosowany już lek o takim działaniu!

📢 7 grzechów głównych kierowców. Też jej popełniasz? Te zachowania zagrażają wam oraz innym uczestnikom ruchu Pewne zachowania są za kierownicą niewybaczalne. Choć z pozoru niewinne, mogą prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji - nie tylko dla kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Zobaczcie, czego zdecydowanie nie należy robić w samochodzie. Zróbcie rachunek sumienia i odpowiedzcie sobie szczerze - wam też się zdarzają podobne przewinienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej przyjmijcie jako pokutę postanowienie, że od tej pory chowacie telefon do bagażnika. 📢 Warunki techniczne – co zmieni się w przepisach? Skorzystają m.in. niepełnosprawni i seniorzy Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowelizacją rozporządzenia ws. warunków technicznych. Chodzi m.in. o dostosowanie prawa do założeń rządowego Programu Dostępność Plus. 📢 Rodzice z dziećmi czekali na deszczu w kolejkach do przedszkoli nawet kilkadziesiąt minut W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja.

📢 1 września - witaj szoło. A uczniowie jak dzieci we mgle? MEMY. Chaos w nowym roku szkolnym: nauczanie w dobie koronawirusa dzień września tradycyjnie rozpoczyna nowy rok szkolny 2020/2021. Czy szkoły są gotowe na powrót uczniów? Nowy reżim sanitarny będzie działał, czy szkoły okażą się kolejnym kanałem dystrybucji koronawirusa? Odpowiedzi na te pytania zapewne wkrótce poznamy, tymczasem internauci mają memy, które oceniają nowy rok szkolny i nadchodzące, stacjonarne nauczanie. 📢 Klienci bez maseczek planują najazd na IKEA. Czy sklep może ich wyprosić? Przepisy są wadliwe – uważa rzecznik praw obywatelskich Po tym, jak celebryta Tomasz Karolak, został wyproszony z warszawskiego sklepu IKEA, bo próbował robić zakupy bez maseczki ochronnej i stanowczo odmówił jej założenia powołując się na „prawa konstytucyjne”, klienci skandynawskiej sieci zaczęli się skrzykiwać na „zakupy bez maski”. Założonym przez niejakiego… „Tomasza” wydarzeniem w samych tylko Jankach zainteresowanych jest 220 osób. Tymczasem organizacja zrzeszająca największe sieci handlowe w Polsce apeluje do rządu, by w trybie pilnym uchwalił jasne i precyzyjne przepisy nakazujące nosić maseczki w sklepach. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przyznał w poniedziałek, że obecne prawo jest wadliwe. Świadczy o tym choćby głośny już wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach, który na wniosek policji ukarał 100 zł grzywny ekspedientkę za to, że odmówiła sprzedaży towarów klientce bez maseczki.

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni