Prasówka Knurów 22.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Knurowie nie minęło Cię nic ważnego

– Jeżeli do II tury wejdzie Rafał Trzaskowski, wejdzie PO, to oczywiście, że na niego zagłosuję. Wszystko jest lepsze, mniejsze zło – oznajmił w mediach społecznościowych Szymon Hołownia. Dodał jednak, że to on, jako niezależny kandydat, ma największe szanse pokonać w II turze wyborów Andrzeja Dudę.

Na początku czerwca posłowie przegłosowali Tarczę antykryzysową 4.0, a wraz z nią szereg rozwiązań dla przedsiębiorców - m.in. system dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych. Przepisami zajmuje się teraz Senat.

Państwowa Komisja Wyborcza zadecydowała w piątek wieczorem o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich wyłącznie w formie głosowania korespondencyjnego w dwóch gminach: jednej w województwie wielkopolskim (Baranów) i jednej w woj. śląskim (Marklowice). Rekomendował to kilka godzin wcześniej w minister zdrowia Łukasz Szumowski.