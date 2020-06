Prasówka Knurów 5.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Knurowie nie minęło Cię nic ważnego

Jak długo potrwa epidemia koronawirusa w woj. śląskim? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga fala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie.

Zbliża się finał prac nad przygotowywanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pierwszym ogólnopolskim planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Po półrocznych konsultacjach społecznych do tego dokumentu zgłoszono ponad 800 wniosków i uwag. Ponad 300 z nich to propozycje budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych zgłoszone do załącznika 1 PPSS. Projekt PPSS wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wszedł w kolejny etap. Do 24 czerwca br. poddany jest konsultacjom społecznym w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pod koniec roku Plan zostanie przyjęty jako rozporządzenie ministra ds. gospodarki wodnej.