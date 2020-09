Prasówka Knurów 6.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Knurowie nie minęło Cię nic ważnego

Od weekendu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą kierować pacjentów na testy na koronawirusa. To element nowej strategii rządu na walkę z epidemią. Część lekarzy krytycznie ocenia ten pomysł, wskazują oni, że przychodnie nie są przygotowane do przyjmowania zakażonych pacjentów.

Jedni wracają wspomnieniami do szkolnych ławek, inni wakacyjnych wypadów, a jeszcze inni… klasycznego „Peceta” i kultowych gier. Strategiczne, strzelanki, sportowe, RPG… Do dziś pokolenie obecnych 30 i 40-latków z mocniejszym biciem serca wspomina wiele klasyków, jakie „kradły” godziny na przełomie XX i XXI wieku. W galerii zdjęć przybliżamy kultowe gry i rozgrywkę.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Knurowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Knurowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Poprzednia ekipa bagatelizowała wirusa; ewidentnie z przyczyn politycznych wytwarzano w społeczeństwie przekonanie, że epidemia się skończyła. I wielu ludzi w to uwierzyło, wystarczy poczytać co wypisują w sieci anty-covidowcy. A wiemy, że pandemia nie minęła. Nowy minister musi zmierzyć się z tym, żeby odwrócić ten kierunek myślenia – mówi dr Paweł Grzesiowski, immunolog.

Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".