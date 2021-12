Prasówka Knurów 8.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Knurowie nie minęło Cię nic ważnego

Rafał Brzozowski to jedna z najjaśniejszych gwiazd Telewizji Publicznej. Popularny wokalista i prezenter opowiedział o swoich pasjach. Wiemy, co planuje Brzozowski.

Na lekcjach pokazuje, że literatura sprzed kilkuset lat może być aktualna także dzisiaj. Ostatnio na przykład poprosił uczniów o uwspółcześnienie „Romea i Julii”. Odważnie mówi o tym, co boli go we współczesnej szkole: brak podmiotowości nauczania, spychanie tematu edukacji na dalszy plan i ciągłe reformy, które w rzeczywistości nic nie zmieniają. Rozmawiamy z Dariuszem Martynowiczem – Nauczycielem Roku 2021.