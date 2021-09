Przegląd prasy 10.09.2021 Knurów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Knurowa

Koronawirus Mi, a po angielsku Mu, to kolumbijski wariant wariant budzący zainteresowanie naukowców, który wcześniej miał oznaczenie B.1.612. Ma liście tych wersji wirusa (VOI) prowadzonej przez WHO znalazł się zaledwie w styczniu 2021 r., a już w maju wyparł lokalnie wszystkie inne warianty SARS-CoV-2, łącznie z wiodącą tam brazylijską wersją Gamma (P.1) już w maju. Cztery przypadki zarażenia odmianą kolumbijską odnotowano w Polsce w lipcu tego roku. To, co już wiadomo na temat tego mutanta, jest niepokojące.