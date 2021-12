Przegląd prasy 16.12.2021 Knurów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Knurowa

Szukasz nowych ścieżek nordic walking w pobliżu Knurowa? Razem z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Knurowa na nordic walking. Na ten tydzień znaleźliśmy ścieżki w odległości do 35 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Wiedźmin to już dziś marka znana na całym świecie. Wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego książkowy świat fantasy poruszył wyobraźnię i serca czytelników, a za sprawą gier od CD Projekt RED Wiedźmin ma dziś fanów w każdym zakątku globu. Komu mało książek, gier i serialu Netflixa, który na dniach wystartuje z drugim sezonem, ten może spróbować swoich sił w prawdziwym wiedźminowaniu, a przynajmniej w odgrywaniu postaci ze świata Sapkowskiego w niezwykłym larpie. Witcher School (Szkoła Wiedźminów) pozwala uczestnikom przenieść się na kilka dni do ich ulubionego świata fantasy, do prawdziwego zamku pełnego rycerzy, bohaterów i spiskowców.