Przegląd prasy 21.01.2022 Knurów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Knurowa

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zaledwie 40 % polskich emerytów ocenia swoją sytuację materialną jako zadowalającą. W 2022 r. ma się to poprawić. Świadczenia zostaną zwaloryzowane o co najmniej 5%. W 2022 roku wypłacone zostaną też trzynaste emerytury. "Czternastki" w 2022 roku nie będzie.

Do tej pory za najczęstsze objawy COVID-19 uznawana była gorączka, kaszel i osłabienie. Jednak wśród symptomów nowego wariantu Omikron przeważają inne objawy, takie jak: katar, ból głowy, zmęczenie, kichanie i ból gardła. Niedawno dołączył do nich kolejny, który pojawiał się już w poprzednich mutacjach koronawirusa, ale nie był tak wyraźny. Jest on widoczny w oczach i niekiedy może być jedynym sygnałem zakażenia Omikronem.