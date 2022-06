Przegląd prasy 25.06.2022 Knurów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Knurowa

Wykonanie trwałego makijażu sportowego to prawdziwe wyzwanie. Choć wielu kobietom zależy na tym, aby dobrze wyglądać nawet w trakcie wysiłku, często jest to niemożliwe przy użyciu klasycznych kosmetyków. Gdy podczas ćwiczeń zaczynamy się pocić, warstwa podkładu czy tusz do rzęs może wręcz spłynąć po twarzy, dając efekt odwrotny od zamierzonego. Podpowiadamy, po jakie produkty do makijażu warto sięgać, by utrzymać nienaganny wygląd podczas wypadu na rower, sesji jogi pod chmurką czy treningu w siłowni. Taki make-up jest też nieoceniony w czasie upałów!