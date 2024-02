Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Knurowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Sanah rusza z kolejną trasą po Polsce. Po tym, jak wyprzedała wszystkie koncerty w ramach "Poezyjnie i nie tylko", rusza z drugą trasą nazwaną "Dansing". Wokalistka pojawi się w dziesięciu polskich miastach. W sumie od marca do maja zagra aż 24 duże koncerty.

Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek.

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Agata Kornhauser-Duda towarzyszy swojemu mężowi – Andrzejowi Dudzie w podróży do Afryki. Przyjrzeliśmy się jej kreacjom, w których się już pojawiła. Wśród nich klasyczny garnitur w kolorze, który przykuwa oko, oryginalna stylizacja z pelerynką oraz malinowa sukienka w wersji midi.

Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.