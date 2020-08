Przegląd tygodnia w Knurowie, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Knurowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe”?

📢 Uwaga! Polscy Łowcy Burz ostrzegają przed silnymi opadami i burzami. Nie wykluczają także trąby powietrznej IMGW ostrzega przed w sobotę, 29 sierpnia, przed silnym deszczem z burzami w woj. śląskim i opolskim. Może spaść do 30 l/mkw., a wiatr w porywach może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

📢 Imieniny Racibora. Kiedy są imieniny Racibora? Najbliższe imieniny wypadają 29.08. Życzenia i wiersze na imieniny dla Racibora Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Racibor? Imieniny Racibora obchodzimy 29 sierpnia. Najbliższe imieniny wypadają więc 29.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Raciborowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś? 📢 Nowelizacja ustawy o OZE z podpisem prezydenta. Nowa definicja drewna energetycznego i inne zmiany Prezydent Andrzej Duda podpisał kontrowersyjną nowelizację ustawy o OZE. Zmiany w prawie wejdą w życie 1 października.

📢 Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom suszy już jesienią. Co się zmieni? Rząd pracuje nad tzw. specustawą suszową, która ma m.in. wspierać budowę zbiorników na deszczówkę. Projekt przewiduje wiele zmian dla właścicieli nieruchomości. 📢 Zarobki nauczycieli 2020. Tyle więcej dostaną wkrótce na konto nauczyciele Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało.

📢 Zakaz lotów od 2 września. Z tych państw nie polecimy do Polski przez epidemię koronawirusa [LISTA] Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września. 📢 Imieniny Hermesa. Kiedy są imieniny Hermesa? Najbliższe imieniny wypadają 28.08. Życzenia imieninowe dla Hermesa Kiedy wypadają imieniny Hermesa? Imieniny Hermesa obchodzimy 28 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 28.08. Co oznacza imię Hermes? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Hermesa. Czy znasz kogoś o tym imieniu? 📢 Imieniny Alfonsa. Kiedy są imieniny Alfonsa? Najbliższe imieniny wypadają 28.08. Życzenia i wierszyki na imieniny Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Alfons? Imieniny Alfonsa obchodzimy 7 lutego, 1 czerwca, 25 lipca, 1 sierpnia, 28 sierpnia, 19 września, 31 października, 15 listopada. Najbliższe imieniny wypadają więc 28.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Alfonsowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś?

📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów.

📢 Sparta Katowice stawia na trenerki i ma brązową gwiazdkę Programu Certyfikacji PZPN „Kobieta mnie bije” – mówił Jerzy Stuhr w kultowym filmie „Seksmisja”, natomiast wychowankowie Akademii Sparty Katowice spokojnie mogą powiedzieć: „Kobieta mnie szkoli”. Dodajmy od razu: „I to szkoli dobrze”. W tym małym klubie zajęcia z dziećmi prowadzą trzy trenerki, a Sparta może pochwalić się powołaniem swoich piłkarzy do kadry podokręgu Katowice. Zobaczcie zdjęcia z treningu małych piłkarzy i obejrzyjcie materiał wideo o Akademii Sparty Katowice.

📢 Szczepienie przeciw grypie będzie refundowane. Jaka jest cena szczepionki i kto skorzysta? Dlaczego warto się szczepić przeciw grypie Szczepionki przeciw grypie dla dzieci i seniorów znalazły się na obowiązującej od września liście leków refundowanych. Zabezpieczenie się przed grypą będzie miało tej jesieni szczególne znaczenie, bo sezon zachorowań na nią może pokryć się z drugą falą koronawirusa. 📢 Imieniny Amadei 27.08. Jakie życzenia złożyć Amadei? Życzenia imieninowe dla Amadei Imieniny Amadei obchodzone są 27.08 , jednak można je świętować również 14 stycznia, 30 marca, 10 sierpnia. Solenizantce warto złożyć życzenia imieninowe, które będą dopasowane do danej osoby i sprawią jej radość. Wybrane życzenia imieninowe dla Amadei można wpisać do kartki imieninowej lub wysłać jako wiadomość sms. Które życzenia na imieniny Amadei będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Amadei na pewno będą miłym gestem, z którego Amadea się ucieszy. Z okazji imienin Amadei można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Amadei. Czy znasz Amadeę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Jakie pochodzenie przypisane jest Amadei? Jakie cechy charakteru przypisane są do Amadei?

📢 Elektrownie wiatrowe – będzie nowa minimalna odległość od zabudowań. Ministerstwo Rozwoju szykuje zmiany w prawie Resort rozwoju zapowiedział zmiany w tzw. ustawie odległościowej z 2016 r. Będą one dotyczyć przede wszystkim gmin, które zniosą zasadę 10H. 📢 Te psy nie linieją! Masz alergię albo nie lubisz sprzątać? Te rasy psów są dla ciebie. Psy z włosami są idealne dla alergików Nie wszystkie psy linieją! Jeśli więc marzysz o własnym psiaku, ale przeraża cię myśl o zalegających w każdym kącie mieszkania kłębkach sierści, wcale nie musisz rezygnować z marzenia. Możesz także mieć psa, gdy jesteś alergikiem – psy z włosami, które nie wypadają tak często, jak u innych ras, to najlepsze rozwiązanie dla osób z alergią. Zobacz, które rasy psów nie linieją!

📢 Imieniny Dobroniegi 26.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Dobroniedze? Oryginalne życzenia imieninowe Imieniny Dobroniegi są obchodzone 26.08. Dobrze jest znaleźć wyjątkowe życzenia imieninowe dla Dobroniegi, które będą dopasowane do charakteru osoby. Życzenia imieninowe dla Dobroniegi mogą zostać wpisane do przygotowanej kartki imieninowej albo przesłane w formie wiadomości sms. W takim razie które życzenia na imieniny dla Dobroniegi mogą być najlepsze? Znana nam Dobroniega z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Dobrze jest również przygotować drobny prezent dla Dobroniegi. Czy znasz Dobroniegę? Złóż jej serdeczne życzenia imieninowe. Jakie pochodzenie przypisane jest Dobroniedze? Jakie cechy charakteryzują osoby o imieniu Dobroniega? 📢 Imieniny Konstantego. Kiedy są imieniny Konstantego? Najbliższe imieniny wypadają 26.08. Życzenia na imieniny dla Konstantego Dla niektórych imieniny są równie ważne, lub nawet ważniejsze, jak urodziny. Kiedy obchodzimy imieniny Konstantego? Sprawdź by nie przegapić imienin. Najbliższą datą imienin Konstantego jest 26.08. Imieniny Konstantego wypadają również 17 lutego, 11 marca, 26 sierpnia, 30 listopada. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wierszyków i życzeń imieninowych. Czy znasz jakiegoś Konstantego?

📢 Jesienią czeka nas armagedon. Zwolnienia i pogorszenie warunków zatrudnienia Jesienią możemy spodziewać się drastycznych zmian na rynku pracy. Jeżeli rząd nie wprowadzi nowych regulacji, niebawem tarcza antykryzysowa przestanie chronić pracowników przed zwolnieniem, a ich utrzymanie dla wielu firm może stać się nieopłacalne.

