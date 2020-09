Przegląd tygodnia w Knurowie, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Knurowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

Przegląd tygodnia Knurów od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020] Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów.

📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 📢 Imieniny Herkulesa. Kiedy są imieniny Herkulesa? Najbliższe imieniny wypadają 5.09. Życzenia i wierszyki na imieniny Kiedy wypadają imieniny Herkulesa? Imieniny Herkulesa obchodzimy 5 września. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 5.09. Co oznacza imię Herkules? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Herkulesa. Czy znasz kogoś o tym imieniu? 📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Zasiłek dla bezrobotnych w górę. Wyjaśniamy wszystkie zmiany od 1 września 2020 r. 1 września 2020 r. wzrosła kwota zasiłku dla bezrobotnych. To już druga podwyżka w 2020 roku. Sprawdź, jakie są pozostałe zmiany obejmujące bezrobotnych.

📢 Koronawirus w Polsce [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY] Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Zobacz NAJNOWSZE DANE 05.09.2020 Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy. 📢 Szczepionka na grypę. "Rzeczpospolita": Limit na aptekę to jedna szczepionka dziennie Piątkowa "Rzeczpospolita" informuje, że nie wszyscy chętni będą mogli zaszczepić się jesienią na grypę. Rząd zarezerwował jedynie dwa miliony szczepionek. Farmaceuci już mówią o limitach narzuconych przez hurtownie: jedna szczepionka na aptekę dziennie. Lekarze i specjaliści zachęcają do szczepienia przeciwko grypie szczególnie w tym sezonie, gdy oprócz grypy poważne zagrożenie dla zdrowia będzie stanowił koronawirus.

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów. 📢 Imieniny Liliany 4.09. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Liliany? Liliana obchodzi imieniny 4.09. Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia na imieniny dla Liliany można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Jakie życzenia imieninowe przygotowane dla Liliany będą odpowiednie? Życzenia imieninowe składamy solenizantom z okazji ich święta. Dla Liliany warto także przygotować drobny upominek w postaci kwiatów lub miłego prezentu. Czy znasz Lilianę? Złóż jej radosne życzenia imieninowe. Skąd wzięło się imię Liliana? Jakie cechy charakteryzują osoby o imieniu Liliana?

📢 Imieniny Rozalii 4.09. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Rozalii? Imieniny Rozalii obchodzone są 4.09 , jednak można je świętować również 27 stycznia, 7 lutego. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Rozalii, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Rozalii można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Które życzenia na imieniny Rozalii będą najlepsze? Życzenia imieninowe składane są solenizantom z okazji tego wyjątkowego dla nich święta. Z okazji imienin Rozalii warto przygotować drobny prezent czy bukiet ulubionych kwiatów Rozalii. Znasz Rozalię? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd mogło wziąć się imię Rozalia? Które cechy charakteru mogą być dopasowane do osoby o imieniu Rozalia? 📢 Jacek Sasin o przyszłości górnictwa: Zamykanie kopalń jest nieuchronne Proces zamykania kopalń jest procesem nieuchronnym, ponieważ on jest bardzo ściśle związany z polityką energetyczną i polityką klimatyczną UE - powiedział wicepremier Jacek Sasin w porannej rozmowie RMF FM. To poważna zapowiedź. Do tej pory ze strony polityków obozu rządzącego padały głównie zapewnienia o obronie górnictwa i niezamykaniu kopalń.

📢 Niemożliwe budynki Erwina Wurma. Zobacz zabawne i zaskakujące dzieła austriackiego artysty To nie grafiki komputerowe – tych niesamowitych budynków można dotknąć. Powstały w szalonej wyobraźni austriackiego rzeźbiarza. 📢 Ministerstwo Klimatu wprowadza program "Czystość plus". Wyższe kary za zaśmiecanie oraz pomysły na obniżenie kosztów gospodarowania odpadami Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

📢 Tę historię napisano w Kielcach. Jest film o kulisach skazania i uniewinnienia Tomasza Komendy. Wstrząsający [ZDJĘCIA] Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" chwyta za gardło, wzrusza, wywołuje łzy. I chociaż jest oskarżeniem polskiego wymiaru sprawiedliwości to napawa optymizmem. Może nie tak wielkim, bo chociaż tytułowy bohater zostaje uniewinniony, to reszta spraw ciągnie się. W Warszawie w środę odbyła się premiera dla zaproszonych gości - byliśmy na niej i jako jedni z pierwszych zobaczyliśmy film. Scenariusz do niego napisał kielczanin Andrzej Gołda.

📢 Koronawirus w Polsce: Nowe przepisy weszły w życie. Zmiany dotyczą kwarantanny i izolacji Czas kwarantanny osób, które mogły zakazić się koronawirusem zostanie skrócony. Z kolei czas trwania izolacji chorych ma być powiązany ze stanem klinicznym pacjenta. Nowe przepisy zaczynają od dziś obowiązywać. 📢 Imieniny Mojmira. Kiedy są imieniny Mojmira? Najbliższe imieniny wypadają 3.09. Wiersze imieninowe Dla niektórych imieniny są równie ważne, lub nawet ważniejsze, jak urodziny. Kiedy obchodzimy imieniny Mojmira? Sprawdź by nie przegapić imienin. Najbliższą datą imienin Mojmira jest 3.09. Imieniny Mojmira wypadają również 3 września. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wierszyków i życzeń imieninowych. Czy znasz jakiegoś Mojmira? 📢 Imieniny Bazylisy 3.09. Życzenia imieninowe dla Bazylisy. Kiedy są imieniny Bazylisy? Imieniny Bazylisy przypadają na 3.09. Warto złożyć życzenia imieninowe Bazylisie, które będą dopasowane do charakteru danej osoby. Życzenia na imieniny dla Bazylisy można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Jakie życzenia imieninowe przygotowane dla Bazylisy będą odpowiednie? Bazylisa, której chcemy złożyć życzenia imieninowe z pewnością ucieszy się z życzeń, które dla niej przygotujemy. Z okazji imienin Bazylisy można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Bazylisy. Czy znasz Bazylisę? Złóż jej radosne życzenia imieninowe. Sprawdźmy, jakie jest pochodzenie imienia Bazylisa. Jakie cechy charakteru przypisane są do Bazylisy?

