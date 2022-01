Przegląd tygodnia z 30.01.2022 w Knurowie. Najważniejsze wydarzenia od 23.01 do 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Od czwartku, 27 stycznia, w wybranych aptekach można za darmo i bez skierowania wykonać test antygenowy na obecność COVID-19. Lista placówek jest bardzo skromna. W całej Polsce usługę uruchomiły rano raptem 64 placówki. Około południa liczba ta urosła do 105. Kolejne składają dokumenty zgłoszeniowe. Na liście aptek, które już testują, jest osiem z woj. śląskiego.

COVID-19. Piąta fala pandemii koronawirusa w Polsce stała się już faktem. Rośnie liczba zakażeń wariantem Omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy niż Delta. Objawy Omikronu różnią się od typowych objawów COVID-19, szczególnie w przypadku dzieci. Sprawdźcie, jakie są najczęstsze objawy wariantu Omikron u dzieci i jak je szybko rozpoznać. Co powinno przykuć naszą uwagę?

Ogłoszenie przez Ministerstwo Zdrowia darmowego testowania przeciw COVID-19 w aptekach wzbudziło ogromne zainteresowanie. Od dziś, 27 stycznia, można wykonać test na koronawirusa za darmo i bez skierowania. Problem jednak w tym, że jak na razie dostępny jest on w zaledwie 105 spośród 13 tys. wszystkich aptek w całej Polsce. Sprawdź, gdzie już można wykonać test przeciw COVID-19.

Od czwartku, 27 stycznia, będzie można w aptece za darmo, bez skierowania wykonać test antygenowy na obecność koronawirusa. Nowa usługa może cieszyć się powodzeniem wśród pacjentów, ale jak podkreśla Piotr Brukiewicz ze Śląskiej Izby Aptekarskiej, nie każda apteka będzie mogła od razu ją uruchomić. – Trzeba m.in. opracować, a potem wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Dostosować apteki pod względem logistycznym do nowego zadania. Ze względów lokalowych część aptek pewnie nie będzie w stanie przystąpić do testowania – przyznaje farmaceuta.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Knurowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ja nie potrzebuję, to może komuś innemu się przyda? Ogłoszeń w kategorii "oddam za darmo" znajdziemy w internecie całkiem sporo. Są tu żywe zwierzęta lub pochodzący od nich obornik, który sprawdzi się jako naturalny nawóz. Są zapasy siana, słomy i zużyte opony. W styczniu w ogłoszeniach za darmo pojawiły się m.in. drewniane skrzynki, kurze jajka czy 200 kg owczej wełny. Gdzie można zdobyć te rzeczy?

Piąta fala nie odpuszcza. Dziś, 25 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 995 nowych zakażeniach - to wzrost o 88 proc. do ubiegłego wtorku. Zmarły 252 osoby. A jak wygląda sytuacja w Śląskiem?

Gra Rainbow Six Extraction zapowiadała się ciekawie i wreszcie trafiła na rynek. Czy najnowsza produkcja od Ubisoft spełniła oczekiwania? Cóż, poniekąd tak, choć nie obyło się również bez zaskoczeń.

Z dnia na dzień, rośnie liczna nowych zakażeń! Dziś, w poniedziałek 24 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o aż 29 100 nowych zachorowaniach - to wzrost do ubiegłego poniedziałku o ok. 180 proc. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

PKP w województwie śląskim sprzedaje mieszkania i działki. Atrakcyjne ceny, zróżnicowane metraże i lokalizacje - to największe atuty lokali wystawianych na sprzedaż przez PKP S.A. Aktualnie w całej Polsce wolnych, gotowych do zbycia jest blisko 700 lokali. Najwięcej z nich znajduje się województwie śląskim, skąd pochodzi 231 ofert sprzedaży. Przejdź do galerii i poznaj perełki.

Internetowy sklep Agencji Mienia Wojskowego stale poszerza swój asortyment. Znajdziemy tu odzież, elementy wyposażenia domu, obuwie, plecaki i masę innych przedmiotów! Zobacz co możesz kupić mając w kieszeni 10 złotych. Na ostatnim slajdzie informacja o tym jak można dokonać płatności i szczegóły na temat wysyłki. Sprawdź listę rzeczy, poznaj CENĘ