Rowerem do 11 km od Knurowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Knurowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Knurowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Knurowie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Knurowie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 76,95 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 216 m

Suma zjazdów: 218 m

Rowerzystom z Knurowa trasę poleca Darkos1967

Trasa biegnie z Knurowa poprzez Pilchowice, lasy rudzkie i raciborskie do Dziergowic i Lubieszowa nad Odrą. Dziewięćdziesiąt procent ścieżek prowadzi przez lasy i łąki. Krajobrazowo oceniam ją bardzo wysoko - szczególnie tereny leśne, jak i łąki nadodrzańskie. Sama Odra robi wrażenie. A miejscowości Dziergowice i Lubieszów z często spotykaną tam zabudową sięgającą czasów końca XIX w. tworzy niesamowity klimat i rozbudza wyobraźnię. W centrum Dziergowic można zatrzymać się przy stawie otoczonym ławkami, w którym pływają łabędzie kolorowe kaczki, a nad domami wznosi się słup z gniazdem bocianim. Obok pasą się lamy. Tereny bogate w w wiele gatunków zwierząt leśnych, jak i ptactwa wodnego. Polecam tę trasę na całodzienną wycieczkę rowerową .

