Ścieżki rowerowe do 11 km od Knurowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Trasy rowerowe w pobliżu Knurowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Knurowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 101,25 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 214 m

Suma podjazdów: 1 308 m

Suma zjazdów: 1 290 m

Tarzan79 poleca trasę mieszkańcom Knurowa

Całodzienna wycieczka rowerowa na Górę Św Anny. Trasa poprowadzona w większości bocznymi drogami, częściowo przez las.

🚲 Trasa rowerowa: Do ujścia Bierawki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 80,6 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 245 m

Suma zjazdów: 245 m