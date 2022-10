Ścieżki rowerowe do 11 km od Knurowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

Wycieczki rowerowe z Knurowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Knurowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Do ujścia Bierawki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 80,6 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 245 m

Suma zjazdów: 245 m

Rowerzystom z Knurowa trasę poleca Darkos1967

Bardzo łatwa, malownicza trasa wiodąca najpiękniejszymi zakątkami lasów pilchowickich i rudzko-raciborskich oraz przepięknymi terenami nadodrzańskimi. Po drodze napotykamy wiele miejsc gdzie można odpocząć (ławeczki, zadaszenia) miejsca gdzie można rozpalić ognisko (oczywiście za wcześniejszą zgoda nadleśnictwa).

Warte polecenia: