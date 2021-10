Trasy rowerowe do 17 km od Knurowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Trasy rowerowe w okolicy Knurowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 17 km od Knurowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Knurowie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Knurowie ma być 20°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Krywałd

Stopień trudności: 1

Dystans: 45,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 896 m

Suma zjazdów: 890 m

Trasę rowerową mieszkańcom Knurowa poleca Antares

Wycieczka z Łabęd na Krywałd - jak zwykle szlakami turystycznymi. Piękna droga między Wójtową Wsią a Żernicą, za Nieborowicami droga asfaltowa przez lasy, hałda w Szczygłowicach, wreszcie woda na Krywałdzie...acz woda jakoś "prywatna".

