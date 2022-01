Trzy wyremontowane oddziały w szpitalu w Knurowie. Robią wrażenie! Zdjęcia

Remont bloku operacyjnego wyniósł 2, 2 mln złotych. Wykonany został ze środków, które Powiat Gliwicki przekazał na dokapitalizowanie Szpitala w Knurowie sp. z o.o. Blok operacyjny wyposażono w nowe meble, jak również nowy sprzęt medyczny.

– Bardzo mi się podoba po remoncie, szczególnie, że miałam coś do powiedzenia w zakresie urządzenia bloku operacyjnego, zakupu mebli. Mamy wysokiej klasy sprzęt i nim dysponujemy, to jest naprawdę bardzo dużo, tym bardziej, że klimatyzacja jest na każdej sali elektronicznie kontrolowana, to jest naprawdę przeskok w XXI wiek – mówi nam Jadwiga Kotańska, kierownik Bloku Operacyjnego.

W ramach inwestycji wykonano prace remontowe wszystkich sal operacyjnych wraz z wymianą szaf na sprzęt medyczny oraz zamontowaniem drzwi automatycznych.

- Duża współpraca z personelem, zrozumienie pacjentów i przede wszystkim bardzo szybkie działania. Remont bloku operacyjnego trwał ponad dwa miesiące. Jest to bardzo szybko. Tempo było zawrotne, firma wrzucała dziesiątki robotników. Mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na takiego wykonawcę – mówi Michał Ekkerd, prezes Szpitala w Knurowie.