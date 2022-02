Tygodniowy przegląd prasy 13.02.2022: Knurów, 6.02-12.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Knurowa

Przegląd tygodnia: Knurów, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od kilku dni liczba nowych zachorowań spada! Wiąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, lecz porównując tydzień do tygodnia - ewidentnie liczba ta jest mniejsza. jak poinformowało dziś 11 lutego Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń w Polsce jest 35 777 - to o ok. 25 proc. mniej niż w ubiegły piątek. Więcej jest jednak zgonów - o ok. 18 procent. Ubiegłej doby zmarło aż 290 osób.

ROZRYWKA. W każdy weekend w klubach woj. śląskiego bawią się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy. Za nami STYCZEŃ pełen imprez w naszym województwie... i nie brakowało na nich pięknych dziewczyn. Zobaczcie, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto najładniejsze dziewczyny na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic i Siemianowic Śląskich. To te piękności rządziły na dyskotekach w styczniu 2022. Zobacz zdjęcia