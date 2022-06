Tygodniowy przegląd prasy 26.06.2022: Knurów, 19.06-25.06.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Knurowa

Podczas upalnych dni poszukujemy różnych sposobów i metod na schłodzenie. Możemy wyruszyć na wycieczkę nad wodę czy na basen, ale powrót do nagrzanego mieszkania nie będzie już taki fajny. Dlatego warto zaopatrzyć się w klimatyzator lub wentylator - sprzęty, które pomogą utrzymać stałą i odpowiednio niską temperaturę w pomieszczeniu. Sprawdź, jaki model wiatraka domowego najbardziej przypadnie Ci do gustu.

Uroczy dom w Śląskiem z pięknym ogrodem, w pakiecie z ciszą i spokojem od miejskiego gwaru? Taka decyzja nie zawsze musi oznaczać OGROMNE pieniądze. Niejednokrotnie takie domki z ogrodem na wsi... są w cenie miejskich kawalerek! Poznaj te ogłoszenia. W galerii prezentujemy 10 najtańszych domów z ogrodem do kupienia obecnie na wsi w woj. śląskim. Ceny - i tu UWAGA - zaczynają się już od 65 tys. złotych! Oczywiście, większość z domów wymaga odświeżenia czy większego remontu, ale ceny nieruchomości są i tak BARDZO kuszące. Kliknij w galerię.

Lenovo Tab P11 Plus TB-J616X 11" 6GB/128GB LTE (modernist teal)

Jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych jest iOS. Już niebawem na rynku pojawi się najnowsza aktualizacja iOs, z numerem 16. Skorzysta z niej wielu właścicieli telefonów komórkowego od firmy Apple. Zobacz, co nowego wniesie i sprawdź czy twój iPhone otrzyma najnowszą aktualizację, bowiem nie będzie ona przeznaczona dla wszystkich modeli.

Chcesz wyglądać młodo? Postaw na krótkie fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Pokochały je celebrytki na całym świecie. Sprawdź, dlaczego pixie cut, czy blunt chop to najchętniej wybierane uczesania przez dojrzałe kobiety.

Widziałeś ich? Zobacz ZDJECIA osób zaginionych w woj. śląskim. Są wśród nich osoby w różnym wieku, których zaginięcie zgłosili bliscy. Rodziny nieustannie czekają na ich powrót do domu, dlatego niezwykle ważne są wszelkie nowe informacje w sprawie poszukiwanych przez nie osób. Profile zaginionych zamieszczone zostały w bazie policyjnej, dostępnej na stronie Policji Śląskiej. Aby zgłosić miejsce pobytu takiej osoby, którą udało się rozpoznać z fotografii oraz na podstawie opisu, wystarczy skorzystać z zamieszczonego tam formularza lub bezpośrednio skontaktować się z odpowiednią jednostką policyjną. W naszej galerii prezentujemy część profili osób zaginionych, opartych na bazie prowadzonej przez Policję Śląską. Zobacz zdjęcia – może kogoś rozpoznasz?

W tych dniach spodziewaj się wypłat czternastej emerytury 2022. Czternasta emerytura zostanie wypłacona także w 2022 roku - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Do seniorów po raz kolejny powędruje dodatkowe świadczenie. Wiemy, kiedy prawdopodobnie ruszą wypłaty nowych "czternastek".

Moda na ulicy. I przyszło wyczekiwane przez wielu lato... a wraz z nim, niemal afrykańskie upały! W miastach niejednokrotnie żar leje się z nieba, i na ulicach można wypatrzeć BARDZO zaskakujące "stylówki". Przezroczyste legginsy i pod nimi stringi, skarpety w sandałach, siateczka imitująca koszulkę odsłaniająca wiele... - to tylko niektóre z przykładów, oczywiście... tych najbardziej oryginalnych. Wszak o gustach się nie rozmawia. Więc jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj, bywa różnie. Zobacz te zdjęcia.

Te rzeczy nigdy nie były takie drogie. Sprawdź, ile kosztują szkła, wazony i talerze z czasów PRL-u. Cenne szkła i naczynia z tego okresu można znaleźć na stronie internetowej OLX.pl. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je w domu, to są prawdziwe skarby.

Szukasz taniego mieszkania na Śląsku i Zagłębiu? Oto najnowsze oferty z całego woj. śląskiego, wystawione przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Ceny "pokopalnianych" mieszkań zaczynają się już od 56 tys. zł. To prawdziwa okazja! Są tu mieszkania m.in. w Bytomiu, Zabrzu Piekarach Śląskich czy Sosnowcu. Kliknij w galerię i zobacz te oferty.

Cudowne życzenia na Dzień Ojca 2022. Kartki dla TATY. To już dziś! 23 czerwca 2022 przypada szczególne święto - DZIEŃ OJCA. Nie masz jeszcze pomysłu na ŻYCZENIA dla swojego Taty? Przygotowaliśmy dla Was zestaw NAJPIĘKNIEJSZYCH WIERSZY, które można wysłać sms-em, przez Messengera czy What's Appa.

Dzień Ojca 2022 obchodzimy 23 czerwca. Zastanawiasz się, jaki prezent przygotować dla swojego taty? Zrób dla niego obiad, deser albo ciasto. Przyjemność sprawi mu na pewno ulubione danie przygotowane przez ciebie samodzielnie w domu. Mamy dla ciebie kilka propozycji i niezawodnych przepisów na potrawy, które mogą podbić podniebienie twojego taty w Dniu Ojca. Zobacz, jak zrobić soczystą karkówkę, szaszłyki, fałszywe gołąbki, sernik z rosą albo tort czekoladowy. To będzie idealny prezent na Dzień Taty.

Jaki prezent na Dzień Ojca 2022... w czasie inflacji? Tego NIE KUPUJ! Prezenty oklepane, niepasujące do twojego ojca, a także nowa kategoria - prezenty inflacyjne. Zobacz, czego lepiej nie kupować tacie, żeby potem nie wypominał ci tego przez kolejny rok!

Wydział do walki z przestępczością gospodarczą gliwickiej komendy policji zlikwidował nielegalne kasyno, które działało w Knurowie. Funkcjonariusze weszli kilka dni temu do lokalu strzeżonego przez monitoring i zabezpieczyli cztery automaty do gier hazardowych oraz sporą ilość gotówki.

TURYSTYKA. Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W woj. śląskim znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami dorównują Grecji czy Chorwacji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Katowic, Częstochowy czy Bielska-Białej? Oto najlepsze miejsca!