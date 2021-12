Tygodniowy przegląd prasy 26.12.2021: Knurów, 19.12-25.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Knurowa

Przegląd tygodnia: Knurów, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Świąteczne KARTKI na Boże Narodzenie - z życzeniam. Za nami WIGILIA! Sprawdź KARTKI z życzeniami na święta BOŻEGO NARODZENIA. Jeszcze kilkanaście lat temu, listonosze mieli z nimi sporo pracy! Wysyłanych było miliony kartek świątecznych, z uwagi na olbrzymia ilość to część z nich docierała niejednokrotnie do adresata... po świętach. W dzisiejszych czasach, wyparły je tzw. e-kartki - wysyłane na telefony/smartfony przez MMS, WhatsAppa, Messengera... Zebraliśmy dla Was ponad setkę pięknych KARTEK ŚIĘTECZNYCH z życzeniami - każdy znajdzie tu coś dla siebie - są zabawne, poważne, religijne...

Najlepsze życzenia na BOŻE NARODZENIE 2021. Wczoraj była wigilia. Miliony telefonów rozgrzane były od olbrzymiej ilości wysyłanych życzeń i kartek świątecznych. Nie masz pomysłu na życzenia? Zerknij do naszego materiału - znajdziesz tu życzenia religijne, krótkie, śmieszne...