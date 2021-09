Tygodniowy przegląd prasy (Knurów, 12.09-18.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Knurowa

Przegląd tygodnia Knurów od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował właśnie nową listę leków wycofanych z aptek. Na liście preparatów, które znikną z półek aptek, znalazły się między innymi niektóre serie popularnych medykamentów stosowanych w leczeniu przeziębienia. Wycofano także lek na arytmię oraz preparaty stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka! Zobacz w naszej galerii, jakie preparaty wycofał w ostatnim czasie GIF i sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Od początku historii podbojów kosmosu przez człowieka, na orbicie było blisko 70 kobiet. Pierwsza z nich, Walentina Tierieszkowa, wyruszyła w stronę gwiazd jeszcze w latach 60. 16 września 2021 roku do damskiego, kosmicznego grona dołączyły pierwsze cywilne astronautki: lekarka Hayley Arceneaux i geolożka Sian Proctor. Misja Inspiration 4 jest kolejnym krokiem w stronę rozwoju turystyki kosmicznej. Przejdź do galeri, by zobaczyć kobiety, które przyczyniły się do poszerzania granic ludzkich możliwości.