Tygodniowy przegląd prasy (Knurów, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Knurowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Knurowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.09 a 11.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragedia podczas Rajdu Śląska. Samochód uderzył w ogrodzenie, w wypadku zginęła pilotka”?

📢 Czerwone strefy w Śląskiem? Tam ryzyko wprowadzenia obostrzeń jest największe! Sprawdź te gminy! Rośnie liczba nowych zakażeń w Polsce! W piątek 10 września było 528 nowych przypadków - to wzrost o 46 proc. w stosunku do sytuacji sprzed tygodnia. Podczas czwartej fali pandemii koronawirusa obostrzenia będą wprowadzane regionalnie. Takie rozwiązanie zapowiedział na konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Tym razem jednak nie tylko poziom zakażeń, ale i wyszczepialności będzie miał wpływ na to, który region w jakiej strefie się znajdzie. Sprawdźcie w naszej galerii, gdzie w woj. śląskim ryzyko wprowadzenia obostrzeń jest największe.

📢 LISTA WSTYDU! Program Czyste Powietrze nie istnieje w tych gminach woj. śląskiego Polski Alarm Smogowy opublikował listę gmin, które nie zgłosiły się do Programu Czyste Powietrze. W woj. śląskim to aż 36 gmin. Zobaczcie, które w których gminach mieszkańcy nie będą mogli skorzystać z dopłat do wymiany kotłów.

Tygodniowa prasówka 5.09-11.09.2021 Knurów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Knurowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Widzieliście to? Dziwne rzeczy w Śląskiem przy drodze! Zobaczcie te zdjęcia! Te dożynkowe dekoracje - są genialne! ŚLĄSKIE. Jedziesz sobie samochodem przez nasz region - a tu przy drodze młyn, świnie i pszczoły ze snopów siana, taczki z plonami, beczki z nalewkami! W wielu gminach woj. śląskiego odbywają się właśnie DOŻYNKI. Mieszkańcy woj. śląskiego na tegoroczne ŚWIĘTO PLONÓW przygotowali genialne ozdoby! Pomysłów nie brakowało. Sami zobaczcie! Kliknijcie w „zobacz galerię".

📢 Ślub córki Adama Małysza. Takie były kreacje panny młodej i jej mamy Izy Małysz [zdjęcia] Karolina Małysz w sobotę 4 września wyszła za mąż za Kamila Czyża. Wesele odbyło się w Szczyrku. Młoda para do pierwszego tańca wybrała rytmy "Something Just Like This" od Coldplay i The Chainsmokers. Panna młoda miała do dyspozycji na dwie śnieżnobiałe suknie, które jednak różniły się istotnymi detalami. Mama Iza Małysz wybrała elegancką ciemnofioletową suknię. Kreacje dwóch najważniejszych pań na ślubnej ceremonii Karoliny Małysz zobaczycie na kolejnych zdjęciach >>> 📢 Wypadek na A1 w Knurowie. Dachował minibus. Na miejscu policja, straż pożarna i ratownicy medyczni W środę 8 września doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na autostradzie A1, na wysokości Knurowa. Kierowca minibusa dachował po zderzeniu z dźwigiem i zatrzymał się na jednym pasie drogi. Droga cały czas jest przejezdna, chociaż z powaznymi utrudnieniami.

📢 Dachowanie na autostradzie A1 w Knurowie. Trwa wyciąganie pojazdu z rowu Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę 8 września doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na autostradzie A1. Kierowca minibusa dachował i zatrzymał się w rowie na wysokości Knurowa. Droga cały czas jest przejezdna. 📢 Ślub córki Adama Małysza. Karolina wyglądała pięknie! Wesele odbył się w Szczyrku. Zobacz zdjęcia SZCZYRK. Ślub córki Adama Małysza. Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w 4 września w Szczyrku. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia". Impreza trwała do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je obejrzeć w naszej galerii.

