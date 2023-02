Wyłączenia prądu w Knurowie. Sprawdź, gdzie nie będzie prądu 27.02

Planowane wyłączenia prądu w Knurowie

Knurów: Rybnicka Od 68 do 84

Od 39 do 57, Zwycięstwa Od 1 do 17, Kuźnia Nieborowska: Knurowska Od 36 do 38.

1.03 od godz. 11:00 do 14:30

Knurów: Astrów od 1 do 49 i od 2 do 46, Przemysłowa od 1 do 7 i od 2 do 8, Dworcowa od 41 do 77 i od 66 do 108.

2.03 od godz. 8:00 do 16:00