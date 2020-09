Przegląd sierpnia 2020 w Knurowie, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Knurowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te psy nie linieją! Masz alergię albo nie lubisz sprzątać? Te rasy psów są stworzone dla ciebie. Psy z włosami są idealne dla alergików”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd sierpnia 2020 w Knurowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te psy nie linieją! Masz alergię albo nie lubisz sprzątać? Te rasy psów są stworzone dla ciebie. Psy z włosami są idealne dla alergików Nie wszystkie psy linieją! Jeśli więc marzysz o własnym psiaku, ale przeraża cię myśl o zalegających w każdym kącie mieszkania kłębkach sierści, wcale nie musisz rezygnować z marzenia. Możesz także mieć psa, gdy jesteś alergikiem – psy z włosami, które nie wypadają tak często, jak u innych ras, to najlepsze rozwiązanie dla osób z alergią. Zobacz, które rasy psów nie linieją! 📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [1.09.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię!

📢 Wyłączenia prądu w Knurowie. Gdzie 1.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Knurowie 1.09? Pokazujemy spis miejsc, w których może zabraknąć prądu 1.09. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenia prądu w twoim mieście. Brak prądu w domu może budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Zakaz lotów od 2 września. Z tych krajów nie wrócimy do Polski przez epidemię koronawirusa [LISTA] Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września. 📢 Przegląd tygodnia w Knurowie, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Knurowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe”?

📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Zarobki nauczycieli 2020. Tyle więcej dostaną wkrótce na konto nauczyciele Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało. 📢 Ginekolog: kolejki NFZ Knurów. Ile trzeba czekać na wizytę do Ginekologa w Knurowie? Zwykle na wizytę u specjalisty trzeba sporo czekać. Jak długo trzeba czekać na termin do Ginekologa w Knurowie? Sprawdź naszą listę, by dowiedzieć się, gdzie na wizytę do Ginekologa w Knurowie czeka się najkrócej. Nie czekaj na wizytę do Ginekologa dłużej niż to konieczne. 📢 Robert Lewandowski przespał się z... pucharem? Memy internautów komentują triumf "Lewego" w Lidze Mistrzów Robert Lewandowski odniósł wymarzony triumf i wygrał wraz z Bayernem Monachium finał Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna pokonała w nim Paris Saint-Germain 1:0. Robert Lewandowski następnego poranka obudził się... z pucharem LM w łóżku, ale jak ustalili internauci, ten puchar mu się po prostu należał. Zobacz memy, które z przymrużeniem oka komentują sukces Lewandowskiego.

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim od 25 do 31 sierpnia. Pełny wykaz miast i powiatów! Będą czasowe braki energii elektrycznej Podajemy planowane wyłączenia prądu w największych śląskich miastach (25-31 sierpień), wszystkich powiatach. Na liście m.in. Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Żory i powiaty: bielski, cieszyński, częstochowski, lubliniecki, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański i żywiecki. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź kiedy i gdzie nie będzie prądu!

📢 Gwałtowna burza w woj. śląskim. Drogi zalane, mieszkańcy zgłaszali podtopienia Śląskie. Potężna burza z porywistym wiatrem przeszła nad całym Śląskiem i Zagłębiem. W wielu miastach zalane są drogi, a samochody utopione. Zgodnie z zapowiedziami wieczorem 22 sierpnia nad województwem śląskim przeszły nawałnice. W kilku miastach doszło do zalań dróg. Mieszkańcy zgłaszali podtopienia.

📢 Wypadek w Kleszczowie na DK 88. Policja zatrzymała kierowcę osobówki. To on miał spowodować tragedię Śląskie. Wychodzą na jaw nowe informacje dotyczące tragicznego w skutkach wypadku na DK88 między Kleszczowem a Gliwicami, w którym zginęło 9 pasażerów busa marki renault trafic. Jedna osoba została w tej sprawie zatrzymana. Miała kierować samochodem osobowym kiedy doszło do tragedii. - Osoba mogła mieć związek z tym zdarzeniem lub go spowodować. Jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa z art. 173, czyli spowodowania katastrofy w ruchu lądowym - powiedziała DZ prokurator Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. 📢 Koszmarny wypadek na DK 88 w Gliwicach. 9 osób nie żyje, 7 jest rannych. Bus zderzył się z autokarem Koszmarny wypadek na Drodze Krajowej 88 w Gliwicach. Bus marki renault trafic przewrócił się na bok i zderzył się z jadącym z naprzeciwka autokarem. 9 osób nie żyje, 7 jest rannych. Do wypadku doszło wczoraj, 22 sierpnia 2020, o godzinie 22:30.

📢 Koronawirus w woj. śląskim. Znacznie wzrosła liczba zakażonych. Gdzie chorych jest najwięcej? 767 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, 176 - w woj. śląskim. Takie są najnowsze dane ministerstwa zdrowia, na 20 sierpnia 2020. Od początku pandemii koronawirusem zarażonych zostało 59 378 osób, z których zmarło 1 925, wyzdrowiało 40 481. Gdzie w Śląskiem zachorowań jest najwięcej? W galerii publikujemy dane z poszczególnych powiatowych stacji epidemiologiczno-sanitarnych. Kliknij w "zobacz galerię".

📢 Kup samochód od komornika, ceny są już od 2 tys. złotych! Sprawdź licytacje używanych aut - oferty z września 2020 r. Szukasz używanego samochodu, i jeszcze po okazyjnej cenie? Warto zobaczyć oferty komorników z całej Polski. Chcesz kupić tanie auto? Licytacje komornicze samochodów to zdecydowanie idealna okazja dla Ciebie. Powyżej prezentujemy obwieszczenia o licytacjach komorniczych z całej Polski samochodów osobowych w oparciu o stronę internetową licytacje.komornik.pl, na której codziennie pojawiają się nowe ogłoszenia. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź ogłoszenia z września 2020 roku.

📢 Jeżeli kupiłeś w Decathlonie ten produkt do pływania, to szybko go zwróć. Jest niebezpieczny! Kupiłeś w Decathlonie do pływania ten produkt - to sprawdź, czy akurat nie trafiłeś na ten z wadą [po kodzie]! Jeżeli tak, to natychmiast go wróć! 📢 Wysokie podwyżki dla posłów, internauci nie kryją oburzenia. Zobacz najciekawsze MEMY Polska znalazła się w recesji, wielu ludziom grozi utrata pracy lub obniżka pensji. Tymczasem podczas niedawnego posiedzenia Sejmu parlamentarzyści w ekspresowym tempie zajęli się podwyżkami pensji posłów, ministrów, a także prezydenta i premiera. W tej kwestii postanowili wypowiedzieć się internauci. Zobacz najciekawsze MEMY - kliknij w "Zobacz galerię". 📢 "Dzieła" osadzonych w opuszczonym areszcie w woj. śląskim. Zobacz co pisali po ścianach Śląskie. Osadzeni w zamknięciu spędzali niejednokrotnie długie lata. Czasu wolnego mieli w nadmiarze. Co robili? Na takie "dzieła" natknęli się eksploratorzy w opuszczonym areszcie śledczym w Zabrzu. Te zdjęcia to namiastka prawdziwego więziennego życia. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź.

📢 Koronawirus w Polsce: Liczba zakażeń znów rośnie. W piątek 832 nowe przypadki 832 nowe przypadki koronawirusa i 15 kolejnych ofiar COVID-19 - to dane, opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia w piątek rano. W sumie w Polsce wirusa zdiagnozowano u 55 319 osób. 1858 z nich zmarło.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni